CorSport: “Il paradosso viola: quasi 50 giocatori ma esterni contati”

Molti dei calciatori presenti, infatti, non rientrano nei piani tecnici di Fabio Paratici e sono destinati a lasciare Firenze nel corso dell'estate. Una conseguenza della politica degli ultimi anni, che ha visto numerosi giovani accumulare prestiti senza riuscire a trovare spazio in prima squadra.

Tra i casi citati dal quotidiano c'è quello di Nicolas Valentini , arrivato dal Boca Juniors nel gennaio 2025 e mai impiegato con la maglia viola, oltre a Gino Infantino , Lorenzo Amatucci e Alessandro Bianco , tutti reduci da esperienze lontano da Firenze senza essere riusciti a ritagliarsi un ruolo nel progetto tecnico.

Il dato più curioso riguarda però la composizione della rosa. Nonostante l'elevato numero di giocatori sotto contratto, la Fiorentina rischia infatti di essere scoperta proprio sulle corsie esterne. In difesa il futuro di Dodo appare lontano da Firenze e anche Fortini è destinato a partire, mentre in avanti gli unici esterni di ruolo sono Riccardo Sottil e Filippo Distefano, entrambi considerati in uscita.