TS: “Conti Juventus, Miretti via in due giorni. La Fiorentina resta alla finestra”

Il nome più caldo e concreto per il centrocampo della Fiorentina resta quello di Fabio Miretti . Il classe 2003 è stato accostato con forza alla maglia viola in questi giorni e, secondo il quotidiano torinese, rappresenta la primissima cessione che la Juventus vuole chiudere entro e non oltre il 30 giugno. Il motivo è puramente economico: il suo addio garantirebbe ben 13 milioni di euro di pura plusvalenza, ossigeno puro per sistemare i conti bianconeri . Con il Bologna che al momento tentenna, la Fiorentina resta alla finestra con grande interesse, dovendo però fare attenzione alla concorrenza estera del Villarreal, pronto ad accontentare le richieste della Vecchia Signora.

Pellegrino per l'attacco, ma il domino dipende da Vlahovic

Non solo centrocampo. Nel borsino di Tuttosport spunta anche il nome di Mateo Pellegrino come profilo che piace particolarmente alla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo. L'attaccante è inserito nella lista dei desideri viola, ma la sua situazione è legata a un domino internazionale molto complesso. Pellegrino è infatti considerato dalla Juve uno dei piani B più importanti per l'attacco di Luciano Spalletti qualora non dovesse rinnovare Dusan Vlahovic (insieme a Sorloth e Marmoush). I costi sono elevati e l'affare potrebbe entrare nel vivo solo ad agosto, dopo che i bianconeri avranno sciolto il nodo legato a Kolo Muani. La Fiorentina osserva, pronta a inserirsi se si creassero i presupposti per un blitz.