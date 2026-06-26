Nella giornata di ieri, il nome di Fabio Miretti sembrava a un passo dalla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport infatti, la Fiorentina avrebbe superato la concorrenza del Bologna avvicinandosi alla richiesta di 15 milioni che Carnevali ha imposto per la cessione del centrocampista.
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Gazzetta: “Miretti al Bologna!”, TS: “C’è anche il Como”. E la Fiorentina?
Secondo la Gazzetta dello Sport però, Sartori sarebbe ancora in netto vantaggio su Miretti, anche alla luce dei continui contatti tra i 2 club per Lucumi
Secondo la Gazzetta dello Sport però, Sartori sarebbe ancora in netto vantaggio su Miretti, anche alla luce dei continui contatti tra i 2 club per Lucumi.
Mentre Tuttosport, inserisce il calciatore anche nella lista del Como di Fabregas, alla ricerca di italiani per la lista UEFA. Per adesso quindi, la Fiorentina sembra concentrata su altri obiettivi.
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