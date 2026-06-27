Il mercato degli attaccanti rischia di infiammarsi sull'asse Firenze-Torino. Mateo Pellegrino, reduce da un'ottima stagione al Parma sotto la guida di Cuesta (condita da 12 gol in 39 presenze) e accostato con forza alla Fiorentina negli ultimi giorni come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo, è finito prepotentemente nei radar della Juventus.
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Non solo Fiorentina: l’entourage di Pellegrino lo offre alla Juventus. I dettagli
Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i bianconeri si trovano in una fase di stallo con l'Atletico Madrid per Sorloth, che complice il Mondiale negli USA potrebbe veder lievitare il prezzo del norvegese. In questo scenario di attesa, l'entourage del centravanti argentino del Parma si è mosso concretamente, offrendo il giocatore proprio alla dirigenza juventina tramite intermediari.
L'apprezzamento di Spalletti e le cifre dell'affare—
Il sondaggio esplorativo ha trovato terreno fertile alla Continassa. Il profilo di Pellegrino piace molto a Luciano Spalletti per le sue caratteristiche: grande fisicità, ottima tecnica spalle alla porta e un ottimo fiuto del gol già dimostrato in Italia. La Juventus ha messo in preventivo l'acquisto di una punta di ruolo e l'argentino rappresenterebbe la perfetta combinazione tra futuribilità e costi sostenibili.
La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra decisamente più abbordabile rispetto ad altri obiettivi. Inoltre, il Parma potrebbe aprire a una formula vantaggiosa come il prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.
Fiorentina avvisata: la Juve sa dell'interesse viola—
La Juventus, si legge sul quotidiano, è stata comunque messa in guardia: su Pellegrino c'è la fila in Serie A e in prima linea c'è proprio la Fiorentina, che lo monitora da tempo per rinforzare il proprio reparto offensivo.
I discorsi approfonditi sono rimandati alle prossime settimane, ma per i dirigenti viola il pericolo di un inserimento bianconero è adesso concreto. La Fiorentina dovrà decidere se accelerare i tempi con il Parma per evitare di farsi soffiare l'attaccante argentino sul più bello.
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