Non solo Fiorentina: l’entourage di Pellegrino lo offre alla Juventus. I dettagli

Il mercato degli attaccanti rischia di infiammarsi sull'asse Firenze-Torino. Mateo Pellegrino , reduce da un'ottima stagione al Parma sotto la guida di Cuesta (condita da 12 gol in 39 presenze) e accostato con forza alla Fiorentina negli ultimi giorni come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo, è finito prepotentemente nei radar della Juventus .

L'apprezzamento di Spalletti e le cifre dell'affare

Il sondaggio esplorativo ha trovato terreno fertile alla Continassa. Il profilo di Pellegrino piace molto a Luciano Spalletti per le sue caratteristiche: grande fisicità, ottima tecnica spalle alla porta e un ottimo fiuto del gol già dimostrato in Italia. La Juventus ha messo in preventivo l'acquisto di una punta di ruolo e l'argentino rappresenterebbe la perfetta combinazione tra futuribilità e costi sostenibili.