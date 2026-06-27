Gazzetta: “Lazio su Piccoli. La Fiorentina apre al prestito, ma a una condizione”

L'attaccante centrale è il ruolo principale su cui si sta concentrando il mercato della Lazio: Piccoli uno dei nomi attenzioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio sta monitorando la situazione di Roberto Piccoli . L'attaccante di 25 anni risponde all'identikit richiesto da Gattuso per il suo 4-2-3-1. Il tecnico cerca una prima punta forte fisicamente , abile nel gioco aereo e capace di reggere il peso del reparto offensivo aprendo varchi per gli inserimenti dei centrocampisti.

La Fiorentina ha versato 25 milioni di euro al Cagliari un anno fa per assicurarsi le prestazioni di Piccoli. Come la nostra redazione aveva già sottolineato lo scorso 7 giugno, la Fiorentina ha preso in considerazione l'ipotesi di una sua partenza in prestito, una soluzione strettamente legata alla permanenza di Moise Kean a Firenze. La Lazio segue questa opzione con attenzione e valuta di formalizzare una proposta a titolo temporaneo.