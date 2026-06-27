Le manovre della Lazio per trovare un nuovo centravanti coinvolgono direttamente la Fiorentina. Il club biancoceleste deve risolvere i problemi offensivi evidenziati nell'ultimo campionato e il nuovo allenatore Gennaro Gattuso valuta due profili specifici per l'attacco. Entrambe le piste interessano da vicino la dirigenza viola.
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Gazzetta: “Lazio su Piccoli. La Fiorentina apre al prestito, ma a una condizione”
L'interesse biancoceleste per Piccoli—
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio sta monitorando la situazione di Roberto Piccoli. L'attaccante di 25 anni risponde all'identikit richiesto da Gattuso per il suo 4-2-3-1. Il tecnico cerca una prima punta forte fisicamente, abile nel gioco aereo e capace di reggere il peso del reparto offensivo aprendo varchi per gli inserimenti dei centrocampisti.
La Fiorentina ha versato 25 milioni di euro al Cagliari un anno fa per assicurarsi le prestazioni di Piccoli. Come la nostra redazione aveva già sottolineato lo scorso 7 giugno, la Fiorentina ha preso in considerazione l'ipotesi di una sua partenza in prestito, una soluzione strettamente legata alla permanenza di Moise Kean a Firenze. La Lazio segue questa opzione con attenzione e valuta di formalizzare una proposta a titolo temporaneo.
Lucca l'opzione primaria—
Il primo obiettivo della Lazio rimane Lorenzo Lucca. L'attaccante rientra al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest. Nelle scorse settimane il giocatore è stato accostato con insistenza anche alla Fiorentina, che valutava le opzioni per rafforzare la propria prima linea. La dirigenza romana sta lavorando concretamente per portare Lucca nella Capitale.
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