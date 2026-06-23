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Di Chiara: “Spero che Antognoni cambi idea. Pellegrino? Vi dico”

Giancarlo Antognoni
Alberto Di Chiara al Pentasport: "Per cambiare servono soldi e giocatori forti, contano i risultati in campo. Pellegrino nome interessante"
Redazione VN

Alberto Di Chiara, ex viola, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare il futuro viola e il centenario. Ecco le sue parole:

Antognoniè forse l'uomo più rappresentativo di questo centenario: la sua assenza sarebbe pesante, ma è una scelta personale. Deve capire se è il caso o meno, anche se non sono mai entrato nei discorsi personali tra Giancarlo e i dirigenti. Solo lui può decidere che fare, ma mi auguro che prevalga il buon senso.

Paratici si affidi all'esperienza

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Quando arriva un dirigente per costruire una società nuova, deve circondarsi di persone competenti. Paratici mi sembra abbastanza navigato per capire a chi affidarsi per iniziare questo ciclo. Non bastano le buone intenzioni, servono soldi e buoni giocatori. Poi dipende tutto dai risultati sul campo: è lì che cambia la credibilità di una società.

Chi per il futuro?

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Mateo Pellegrino è un giocatore fisico, non bellissimo da vedere per il suo tipo di corsa, ma nell'area di rigore la prende 9 volte su 10. Il gioco aereo è la sua qualità migliore, protegge palla e l'anno scorso è stato determinante per la salvezza del Parma.

 

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