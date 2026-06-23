Alberto Di Chiara, ex viola, è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno per commentare il futuro viola e il centenario. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Di Chiara: “Spero che Antognoni cambi idea. Pellegrino? Vi dico”
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Di Chiara: “Spero che Antognoni cambi idea. Pellegrino? Vi dico”
Alberto Di Chiara al Pentasport: "Per cambiare servono soldi e giocatori forti, contano i risultati in campo. Pellegrino nome interessante"
Antognoniè forse l'uomo più rappresentativo di questo centenario: la sua assenza sarebbe pesante, ma è una scelta personale. Deve capire se è il caso o meno, anche se non sono mai entrato nei discorsi personali tra Giancarlo e i dirigenti. Solo lui può decidere che fare, ma mi auguro che prevalga il buon senso.
Paratici si affidi all'esperienza—
Quando arriva un dirigente per costruire una società nuova, deve circondarsi di persone competenti. Paratici mi sembra abbastanza navigato per capire a chi affidarsi per iniziare questo ciclo. Non bastano le buone intenzioni, servono soldi e buoni giocatori. Poi dipende tutto dai risultati sul campo: è lì che cambia la credibilità di una società.
Chi per il futuro?—
Mateo Pellegrino è un giocatore fisico, non bellissimo da vedere per il suo tipo di corsa, ma nell'area di rigore la prende 9 volte su 10. Il gioco aereo è la sua qualità migliore, protegge palla e l'anno scorso è stato determinante per la salvezza del Parma.
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