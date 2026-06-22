L'ex numero dieci e bandiera viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato a TMW dall'evento a Torino organizzato dalla Fondanzione Vialli e Mauro. Queste le sue parole in merito al Centenario della Fiorentina:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Centenario, Antognoni ci ripensa? “Importante per la gente. Al momento è un nì”
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Centenario, Antognoni ci ripensa? “Importante per la gente. Al momento è un nì”
Le parole dell'ex numero 10 della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, in merito alla sua presenza al Centenario viola
Vediamo, c'è ancora tempo. In questo momento non ci penso. Il Centenario è una festa importante per la gente: le proprietà vanno e vengono, i tifosi invece restano sempre. Detto ciò, per quello che ho subito ultimamente il mio è un 'nì', più vicino al no che al sì (ride, ndr). A me dispiace per i tifosi se non dovessi esserci ma non dipende soltanto da me, è una cosa reciproca con la Società.
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Poi su Grosso—
È un bravo allenatore, che serviva alla Fiorentina per rilanciarsi dopo una stagione negativa. Grosso ha dimostrato nella sua carriera di essere un tecnico che adotta un sistema di gioco offensivo. Il fiorentino oggi ha bisogno di vedere una bella squadra che gioca bene, perché poi i risultati sono sempre difficili da raggiungere.
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