Italiano chiama Vlahovic sul Bosforo: Besiktas pronto alla super offerta per il serbo

Potrebbe riformarsi la coppia che tanto bene aveva fatto in riva all'Arno nei primi sei mesi della stagione 2021/2022: Italiano e Vlahovic

Come riporta gazzetta.it, la Turchia torna a tentare Dusan Vlahovic . Ad un anno dalla super offerta del Fenerbahce, che la scorsa estate gli aveva offerto 10 milioni di stipendio a stagione, adesso a provarci è il Besiktas di Vincenzo Italiano . Stessa offerta come stipendio, con in più 5 milioni di bonus alla firma: niente male come proposta di un club, quello bianconero, il cui presidente Hüseyin Yücel ha promesso di mettere sul piatto del mercato oltre 150 milioni per cercare di tornare in Champions League.

E Italiano? L'ex allenatore di Fiorentina e Bologna trasferitosi in Turchia da un paio di settimane si sfrega le mani ed avrebbe già contattato il centravanti serbo che sotto la sua gestione nei primi sei mesi della stagione 2021/2022 fece benissimo (17 gol in 22 partite), prima di passare alla Juventus. Dal canto suo Vlahovic sta valutando l'offerta, anche perché per il momento Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco non hanno risposto ai segnali lanciati dal suo entourage.