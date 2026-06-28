Tutti lo vogliono e nessuno lo piglia.. Ridiamoci su!

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta a modo suo la vicenda legata all'addio del terzino viola Dodò. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
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Il nostro vignettista, Lorenzo Castellani, commenta così la vicenda legata all'addio di Dodò
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