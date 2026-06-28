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Tutti lo vogliono e nessuno lo piglia.. Ridiamoci su!

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Il nostro vignettista, Lorenzo Castellani, commenta così la vicenda legata all'addio di Dodò
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista di provata fede viola, interpreta a modo suo la vicenda legata all'addio del terzino viola Dodò.  Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.

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