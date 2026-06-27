VN – Conferme sui sondaggi per il post Dodò: piace Juanlu Sanchez

La Fiorentina ha avviato i primi sondaggi per Juanlu Sanchez, in caso di cessione di Dodò

La Fiorentina tiene sotto osservazione la situazione di Dodò che è in uscita. Il terzino brasiliano piace a diversi club e la dirigenza viola vuole rinforzarsi in caso di cessione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Violanews, tra i profili che piacciono alla dirigenza viola c'è quello di Juanlu Sanchez .

Per la fascia destra

Lo spagnolo di proprietà del Siviglia è considerato un talento importante, parte della Nazionale Under 23 alle Olimpiadi 2024. Classe 2003, Sanchez è stato uno dei protagonisti della stagione del Siviglia con 23 presenze di cui solo 9 partendo dalla panchina. La Fiorentina ha avviato i primi sondaggi.