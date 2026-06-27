La Fiorentina inserisce il proprio nome nella corsa a Mattia Liberali, uno dei giovani talenti più cercati del panorama calcistico italiano. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club viola segue con attenzione il fantasista di proprietà del Catanzaro, condividendo l'interesse con il Parma.
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VIOLA NEWS calciomercato Moretto: “Fiorentina in corsa per Liberali. La sua clausola rescissoria fa gola”
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Moretto: “Fiorentina in corsa per Liberali. La sua clausola rescissoria fa gola”
La Fiorentina è una delle attenti osservatrici del mercato attorno a Mattia Liberali, talento cresciuto nel Milan ora al Catanzaro
La concorrenza per la Fiorentina è complessa. In questo momento, Como e Sassuolo si trovano in una posizione di netto vantaggio rispetto alle altre pretendenti. Il Como ha già mosso passi importanti e ha programmato un vertice nei prossimi giorni per valutare un affondo definitivo. Il Sassuolo spinge con forza da settimane su forte richiesta del tecnico Alberto Aquilani, che considera il giocatore una priorità per il proprio scacchiere tattico.
Le cifre e le condizioni per aggiudicarsi Liberali—
Liberali ha una clausola rescissoria di 6 milioni di euro. La metà di questi andrebbe al Milan che ha mantenuto il 50% sulla rivendita del giovane trequartista.
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