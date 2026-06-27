Moretto: “Fiorentina in corsa per Liberali. La sua clausola rescissoria fa gola”

La concorrenza per la Fiorentina è complessa. In questo momento, Como e Sassuolo si trovano in una posizione di netto vantaggio rispetto alle altre pretendenti. Il Como ha già mosso passi importanti e ha programmato un vertice nei prossimi giorni per valutare un affondo definitivo. Il Sassuolo spinge con forza da settimane su forte richiesta del tecnico Alberto Aquilani, che considera il giocatore una priorità per il proprio scacchiere tattico.