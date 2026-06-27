Romano gela la Fiorentina: “Udogie incedibile, è un punto fermo di De Zerbi”

Destiny Udogie non si muove dal Tottenham. Arriva l'aggiornamento definitivo di Fabrizio Romano che gela la Fiorentina

Redazione VN 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 13:01)

Nelle ultime settimane, il nome di Destiny Udogie era rimbalzato con una certa insistenza anche in orbita Fiorentina, accostato come suggestione di lusso per rinforzare le corsie esterne a disposizione di Fabio Grosso. Una pista affascinante che però, stando alle ultime indiscrezioni di mercato, è destinata a rimanere soltanto un sogno di inizio estate.

A spegnere definitivamente ogni tipo di voce o speranza ci ha pensato direttamente l'esperto di mercato Fabrizio Romano, con un aggiornamento perentorio condiviso tramite il proprio profilo X. Non ci sono margini di manovra: il futuro dell'esterno sinistro azzurro sarà ancora in Premier League, sponda Spurs.

De Zerbi chiude al trasferimento — Dietro al muro invalicabile eretto dal club inglese c'è una precisa volontà tecnica. Roberto De Zerbi, da alcuni mesi insediatosi sulla panchina del Tottenham, ha messo l'ex Udinese al centro del proprio sistema tattico. L'allenatore italiano considera infatti Udogie un giocatore assolutamente chiave e imprescindibile per il progetto a lungo termine degli Spurs.

La posizione del club londinese è drastica e non ammette repliche o trattative di sorta. Come sottolineato da Romano, è da escludere in modo categorico qualsiasi possibilità di un'uscita estiva del calciatore, blindatissimo nel Regno Unito. La Fiorentina e le altre pretendenti italiane dovranno dunque necessariamente virare su altri obiettivi per il restyling delle fasce.