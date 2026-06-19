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Cor.Sport: “Da Joao Mario a Udogie. Caccia al possibile post-Dodò”

Dodò
Dodò è sempre più vicino ad un possibile addio. Paratici studia il mercato per sostituirlo
Redazione VN

Come scrive il Corriere dello Sport, l'avventura di Dodò alla Fiorentina potrebbe essere giunta al termine. Le voci sul suo futuro si moltiplicano, e Paratici punta ad incassare una cifra tra i 10 ed i 15 milioni. In caso di cessione, il brasiliano andrebbe sostituito. La dirigenzia viola sta studiando il mercato, con numerosi nomi che interessano. Da Joao Mario della Juventus, a Norton Cuffy del Genoa, passando per Udogie del Tottenham. Anche Favasuli potrebbe tornare di moda, reduce da un'ottima annata a Catanzaro, e ceduto a cuor leggero proprio dalla Fiorentina.

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