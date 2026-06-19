Come scrive il Corriere dello Sport, l'avventura di Dodò alla Fiorentina potrebbe essere giunta al termine. Le voci sul suo futuro si moltiplicano, e Paratici punta ad incassare una cifra tra i 10 ed i 15 milioni. In caso di cessione, il brasiliano andrebbe sostituito. La dirigenzia viola sta studiando il mercato, con numerosi nomi che interessano. Da Joao Mario della Juventus, a Norton Cuffy del Genoa, passando per Udogie del Tottenham. Anche Favasuli potrebbe tornare di moda, reduce da un'ottima annata a Catanzaro, e ceduto a cuor leggero proprio dalla Fiorentina.
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Cor.Sport: “Da Joao Mario a Udogie. Caccia al possibile post-Dodò”
Dodò è sempre più vicino ad un possibile addio. Paratici studia il mercato per sostituirlo
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