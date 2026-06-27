Fiorentina, ecco l’agenda di Viery: domani lo sbarco a Firenze, poi le visite mediche

La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta ad accogliere il suo primo, attesissimo rinforzo per la stagione 2026/2027. La trattativa lampo condotta da Fabio Paratici per Viery , difensore centrale mancino classe 2005 prelevato dal Gremio per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro (più bonus), ha trovato la definitiva fumata bianca.

Il club viola seguiva con insistenza il talento brasiliano già dallo scorso mese di marzo, superando la concorrenza e bloccando uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Adesso, la macchina organizzativa è già in moto per le tappe che porteranno il giocatore alla firma ufficiale sul contratto.

Le tappe del brasiliano: il programma completo

Il programma è già stato interamente pianificato per le prossime ore, secondo quanto raccolto dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Nella giornata di domani, domenica 28 giugno, è previsto il grande sbarco del calciatore. Viery decollerà dal Brasile per atterrare in Italia, dove prenderà un primo contatto con il mondo viola e si trasferirà in città.