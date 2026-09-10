Bernardo Brovarone è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento delicato della Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà di questo avvio di stagione, sulla prossima sfida contro il Venezia e sulle strategie societarie.

L'analisi del momento e la trasferta di Venezia

Brovarone ha evidenziato la necessità di ritrovare equilibrio e prudenza nell'ambiente attorno alla squadra:

Negli ultimi dieci giorni è andata in scena la sagra del non equilibrio a Firenze e attorno alla Fiorentina. Ho visto, ascoltato e letto delle cose che, francamente, meriterebbero un po' di misura, soprattutto tra quello che si sostiene prima e dopo, senza farsi travolgere sempre dall'onda dell'attualità. Questo non significa non essere critici, perché non esserlo ora con la Fiorentina è impossibile, ma ci sono tanti modi per farlo. Io sono crudo e racconto la mia esperienza.

In vista del match contro il Venezia, Brovarone ha invitato a non sottovalutare l'avversario:

Il Venezia lavora in silenzio, sta portando avanti un progetto vero, di grande spessore e con strutture meravigliose, sostenuto da una proprietà americana ricca e solida. Hanno fatto diciotto acquisti, spendendo bene. È una squadra che in casa gioca a un ritmo altissimo e ha un centrocampo forte, con giocatori intelligenti come Busio.

La tenuta del gruppo e le prospettive di mercato

Sulla condizione della rosa, Brovarone ha sottolineato:

Mi è stato assicurato che la squadra è allenabile dal punto di vista atletico e fisico, e che può lavorare tranquillamente. Il lavoro estivo è stato fatto. Quando una squadra è in difficoltà sulle distanze e non gioca di reparto, sembra che non abbia voglia di correre perché i calciatori non sanno come muoversi, finendo per deprimersi rapidamente.

In conclusione, l'analisi si è spostata sulle mosse della dirigenza e sulla visione di lungo periodo:

Paratici ha avuto un atteggiamento rivoluzionario, come è nelle sue corde, ma i giocatori inseriti sono di grande prospettiva. Il mercato intrapreso è rischioso, ma sono convinto che la strada sia quella giusta. Il giorno in cui la Fiorentina deciderà di rinunciare a un paio di calciatori per pagare l'ingaggio potente di un allenatore esperto, di prima fascia e abituato alle grandi piazze, sarà il momento in cui cambierà tutto. Alla Fiorentina servirebbe la figura che è stata Eriksson ai miei tempi. Il modello di riferimento può essere il percorso fatto dal Napoli nel tempo: con un grande tecnico in panchina si compirebbe finalmente il definitivo salto di qualità.