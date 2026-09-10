Il commento di Roberto Pruzzo sulla scelta di Vanoli come sostituto di Grosso
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Roberto Pruzzo, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento in casa Fiorentina tra classifica e cambio allenatore:
Chi è andato via dalla Fiorentina ora fa bene forse perché non reggeva l'ambiente, il gruppo aveva problemi. In questa rosa non ci sono punti di riferimento con personalità, nemmeno uno. Grosso non era un punto di riferimento: ha fallito sul piano della comunicazione con il gruppo. Le questioni disciplinari di cui si parla adesso rendono ulteriormente più complessa una situazione già difficile.
Vanoli
Non lo avrei preso, ma avrei chiesto ad Andreazzoli di sistemare la questione nelle successive tre partite. Così la dirigenza avrebbe avuto tempo per guardarsi intorno e scegliere il profilo giusto. Vanoli è una scelta affrettata, non sono convinto che sia quella giusta perché è dello stesso livello di Grosso. Ritorno al passato per la formazione? Non sarebbe normale se Vanoli bocciasse la campagna acquisti di Paratici.
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