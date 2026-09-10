La lista dei convocati per la sfida contro il Venezia

Redazione VN
angeloni

VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Venezia, in programma venerdì alle ore 20:45. Tra giocatori che partiranno con la squadra c'è anche Oulai, uscito per infortunio nella gara contro il Torino:

ATTA Arthur Eric Kolawolé

BRESCIANINI Marco

CHRISTENSEN Oliver (G)

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

DE GEA QUINTANA David (G)

DRAGUSIN Radu-Matei

FAGIOLI Nicolò

FERNANDES SANTOS LOPES Viery

GNONTO Degnand Wilfried

GOMES BETUNCAL Norberto Bercique

JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro

LEZZERINI Luca (G)

MASTANTUONO Franco

NDOUR Cher

NETO LOPES João Mário

NJIE Alieu Badara

ACF Fiorentina v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27

OULAI Christ Ravynel Inao

PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo

PEREIRA GONÇALVES Pedro António

PONGRAČIĆ Marin

RANIERI Luca

VALDEPEÑAS TALAVERA Victor

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