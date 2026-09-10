Il Como di Moise Kean scalda i motori in vista del Lipsia. L'attaccante ex viola sogna con Fabregas
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Oggi il Como esordisce in Champions League, contro il Lipsia. Per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex attaccante Luis Oliveira. Le sue parole:
"Contro il Lipsia il Sinigaglia strapieno sarà un fattore determinante. È un mezzo miracolo anche come siano riusciti a rimetterlo a nuovo in pochissimo tempo; a Firenze, dove hanno iniziato molto prima, sono ancora lì a lavorare… Merito di una società che guarda sempre lontano".
"Moise è un grande giocatore. È un ragazzo che non si può criticare per aver lasciato la Fiorentina. A Como può dare una mano enorme alla squadra non solo con i gol, ma anche attaccando lo spazio, rientrando e lottando insieme ai compagni, proprio come gli ho visto fare in questo avvio con la maglia viola e in Nazionale"
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