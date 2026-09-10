Il Venezia di Giovanni Stroppa attende la Fiorentina. Il tecnico dei lagunari analizza il momento viola:

"Della Fiorentina mi preoccupa tutto, l'identità di gioco, i giocatori importanti che ha davanti. La Fiorentina ha acquistato giocatori bravi nell'uno contro uno anche nei cambi, giocatori che fanno la differenza in questa categoria. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli. Con il Frosinone poteva finire con il pallottoliere a favore della Fiorentina, hanno mancato le occasioni ma il 3-0 subito non descrive la mole di gioco prodotta"

Su Vanoli e gli infortuni: "Ho un'ottima opinione, ha vinto una finale playoff contro di me. Al di là di questo ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso recuperando quello che c'era e gli vanno fatti i complimenti, glieli farò domani. Il cambio d'allenatore forse porterà qualcosa, dovremo essere pronti tornando a fare quello che sappiamo fare. Basic non ha ancora recuperato, speriamo torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare, il resto lo vedrete sui cocnvocati"