Ospite al Pentasport di Radio Bruno, Roberto Breda ha parlato del ritorno di Vanoli e della voglia di riscatto dell’allenatore, soffermandosi anche sulla situazione della Fiorentina.
Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Roberto Breda, allenatore ed ex compagno di squadra di Vanoli al Parma, si è soffermato sulla decisione di Vanoli di tornare a Firenze:
Sicuramente c’è la voglia di riscatto, non tanto per quello che ha fatto l’anno scorso, ma per la scelta della società, perché tante volte ti rimane dentro quella voglia di dimostrare che potevi fare un bel lavoro. Sembra un po’ l’opposto di quello che è successo a Grosso, dove credo sia una situazione anomala, perché dalle dichiarazioni che sono uscite si esclude quasi da solo, che non è una situazione molto frequente negli allenatori.
Su Grosso
Sei in Serie A, “inallenabile” non fa parte del vocabolario di un allenatore: esprimersi così su un gruppo, intanto perché è una squadra che ha dei valori e poi sei all’inizio, ed è una sfida che devi affrontare alla ricerca della soluzione.
Sulle prossime partite
Vanoli dovrà lavorare a step, analizzare com’è la situazione adesso e cercare di creare un equilibrio che è mancato e, dopo, un pezzo alla volta, costruire. Questa sosta lunga sicuramente aiuterà, ma prima ci saranno le prossime due partite che non sono da buttare via, ma anzi serviranno per dare la scossa.
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