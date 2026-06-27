Con l'acquisto di Viery, la Fiorentina ha completato il reparto dei difensori centrali. L'allenatore ha a disposizione due coppie precise per affrontare la stagione.
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Rep: “Viery completa il reparto centrali. Su Comuzzo Grosso farà valutazioni”
La prima coppia è formata da Marin Pongracic e Pietro Comuzzo. Il tecnico valuterà le prestazioni di Comuzzo direttamente in ritiro. Al termine della preparazione, deciderà se confermarlo in rosa o cederlo in prestito per garantirgli un maggiore minutaggio.
La seconda coppia vede affiancati Viery e Luca Ranieri. L'esperienza di Ranieri aiuterà l'inserimento del difensore brasiliano. Il cambio di campionato e di stile di vita comporta delle fisiologiche difficoltà di adattamento, e il supporto di un compagno esperto servirà a ridurle. Il piano della dirigenza è chiaro: nel breve periodo Viery si adatterà al nuovo calcio, nel medio-lungo termine diventerà il titolare della difesa viola.
L'investimento di 17 milioni di euro per il cartellino di Viery rappresenta un'operazione finanziariamente sicura. La società ammortizzerà l'esborso nel tempo. In caso di prestazioni eccellenti, il valore del difensore raddoppierà, garantendo una forte plusvalenza. In caso di rendimento negativo, la giovane età del giocatore consentirà comunque alla Fiorentina di cederlo recuperando interamente il capitale investito.
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