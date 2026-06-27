Con l'acquisto di Viery , la Fiorentina ha completato il reparto dei difensori centrali . L'allenatore ha a disposizione due coppie precise per affrontare la stagione.

La prima coppia è formata da Marin Pongracic e Pietro Comuzzo . Il tecnico valuterà le prestazioni di Comuzzo direttamente in ritiro. Al termine della preparazione, deciderà se confermarlo in rosa o cederlo in prestito per garantirgli un maggiore minutaggio.

La seconda coppia vede affiancati Viery e Luca Ranieri. L'esperienza di Ranieri aiuterà l'inserimento del difensore brasiliano. Il cambio di campionato e di stile di vita comporta delle fisiologiche difficoltà di adattamento, e il supporto di un compagno esperto servirà a ridurle. Il piano della dirigenza è chiaro: nel breve periodo Viery si adatterà al nuovo calcio, nel medio-lungo termine diventerà il titolare della difesa viola.