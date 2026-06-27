Il Corriere Fiorentino, nello scrivere del colpo Viery alla Fiorentina, atteso in Italia a inizio settimana, sottolinea una sterzata netta nelle metodologie applicata da Paratici al mercato viola:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Viery e la vera grande novità del mercato viola. Cambia tutto”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Viery e la vera grande novità del mercato viola. Cambia tutto”
Il metodo Paratici va nella direzione opposta rispetto a quella intrapresa fino ad oggi dalle precedenti gestioni tecniche
La vera grande novità del mercato viola è tutta qui, in una metodologia inedita che ha visto il reparto scout segnalare il profilo e la dirigenza stringere prima che l’affare si facesse complicato. Insomma se fino a qualche mese fa la strategia era quella di attendere le manovre delle grandi squadre, italiane ed europee, adesso il metodo Paratici va nella direzione opposta, in un gioco d’anticipo che consegna a Grosso il primo acquisto per la difesa che verrà.
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