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Corriere dello Sport

L’ex osservatore viola: “Viery simile a Samuel, per aggressività ricorda Chiellini”

L’ex osservatore viola: “Viery simile a Samuel, per aggressività ricorda Chiellini” - immagine 1
Andrea Cioni parla di Viery in qualità di osservatore che oggi lavora in Brasile e che è stato alle dipendenze della Fiorentina
Redazione VN

Andrea Cioni, ex osservatore della Fiorentina, oggi tecnico delle giovanili della Porto Seguro in Brasile, ha parlato al Corriere dello Sport di Viery, prossimo nuovo acquisto della Fiorentina:

E' un giocatore esplosivo, fortissimo nel lungo anche se sul breve deve migliorare. Per l'aggressività e la fisicità ricorda Murillo del Nottingham o Chiellini, se devo trovare un centrale simile di piede mancino mi viene in mente Walter Samuel.

Le caratteristiche di Viery

—  

Ha un ottimo anticipo e in generale è un buon profilo per la Fiorentina. Deve ancora crescere perché ha avuto dei passaggi a vuoto nella stagione, ma è uno che già adesso in marcatura contro un centravanti strutturato può dire la sua, mentre magari può soffrire attaccanti rapidi».

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