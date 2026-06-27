Andrea Cioni, ex osservatore della Fiorentina, oggi tecnico delle giovanili della Porto Seguro in Brasile, ha parlato al Corriere dello Sport di Viery, prossimo nuovo acquisto della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa L’ex osservatore viola: “Viery simile a Samuel, per aggressività ricorda Chiellini”
Corriere dello Sport
L’ex osservatore viola: “Viery simile a Samuel, per aggressività ricorda Chiellini”
Andrea Cioni parla di Viery in qualità di osservatore che oggi lavora in Brasile e che è stato alle dipendenze della Fiorentina
E' un giocatore esplosivo, fortissimo nel lungo anche se sul breve deve migliorare. Per l'aggressività e la fisicità ricorda Murillo del Nottingham o Chiellini, se devo trovare un centrale simile di piede mancino mi viene in mente Walter Samuel.
Le caratteristiche di Viery—
Ha un ottimo anticipo e in generale è un buon profilo per la Fiorentina. Deve ancora crescere perché ha avuto dei passaggi a vuoto nella stagione, ma è uno che già adesso in marcatura contro un centravanti strutturato può dire la sua, mentre magari può soffrire attaccanti rapidi».
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