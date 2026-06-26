La Fiorentina ha chiuso il suo primo acquisto della prima vera sessione di mercato guidata da Fabio Paratici: Viery del Gremio. Difensore centrale, brasiliano, arriva a Firenze per una cifra intorno ai 13 milioni più bonus (con la cifra che potrebbe raggiungere i 17).
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FOTO – Viery saluta il Gremio? La story evocativa del difensore
Lo scatto pubblicato su Instagram
Aspettando di conoscere le tempistiche per il suo arrivo in Italia, poco fa il difensore brasiliano ha pubblicato questa immagine su Instagram. Quasi un ultimo scatto prima del volo verso Firenze.
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