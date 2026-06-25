Albert Gudmundsson rimane al centro dei temi di mercato della Fiorentina. Il numero 10 viola infatti, sembra sempre più lontano da Firenze con diversi club interessati a lui.
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FOTO – Gudmundsson, con il calcio non va? Datti al… golf! Lo scatto social
Albert Gudmundsson rimane al centro dei temi di mercato della Fiorentina. Il numero 10 viola infatti, sembra sempre più lontano da Firenze
Mentre Paratici è alla ricerca della migliore strada da intraprendere per il futuro dell'islandese, Gudmundsson si trova in vacanza per ricaricare l'energie in vista della prossima stagione.
Sui social è apparso uno scatto che lo ritrae impegnato in uno sport, molto diverso dal calcio, il gol. Ecco lo scatto:
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