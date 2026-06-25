Jack Harrison continua a lavorare in vista della prossima stagione, mentre il suo futuro resta ancora tutto da definire dopo l’esperienza alla Fiorentina.
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FOTO – Harrison tra futuro e nostalgia viola si allena con… Torreira
L’esterno inglese, arrivato a Firenze nel mercato di gennaio, non ha convinto pienamente la dirigenza viola, che al momento non sembra orientata a puntare sul suo riscatto. In attesa di conoscere la sua prossima destinazione, il giocatore ha deciso di affidarsi a un’agenzia specializzata per allenamenti individuali, così da farsi trovare pronto per il nuovo campionato.
Proprio attraverso una storia pubblicata sui social, Harrison ha attirato l’attenzione dei tifosi viola. Nell’immagine, infatti, si vede allenarsi insieme a Lucas Torreira, ex centrocampista della Fiorentina che ha lasciato il segno nel cuore dei tifosi viola.
La presenza dell’uruguaiano ha subito riacceso i ricordi dei tifosi gigliati, che hanno reagito con entusiasmo alla “riunione” sui campi di allenamento, pur trattandosi solo di una preparazione estiva condivisa.
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