Se Belghali può essere un profilo da seguire per la fase arretrata, ci sono da individuare diverse pedine offensive con tanti nomi che sono stati sondati dai dirigenti. E l'uno non esclude l'altro, visto che la Fiorentina ha bisogno di ben quattro uomini in quel reparto.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Cancellieri, Bakayoko ma non solo. Gazzetta: “Non tramonta la pista Solomon”
Gazzetta dello Sport
Cancellieri, Bakayoko ma non solo. Gazzetta: “Non tramonta la pista Solomon”
Attenzione pure a Cancellieri della Lazio e in parte anche a Solomon, per il quale proprio oggi scade l'opzione di riscatto
E così al forte interesse per Koleosho, si aggiunge quello per Bakayoko, classe 2003 del Lipsia, dove ha vissuto un'annata complicata, anche perché chiuso da Diomandé e Nusa, senza riuscire a dare seguito a quanto di buono fatto in precedenza nel Psv Eindhoven.
Attenzione pure a Cancellieri della Lazio e in parte anche a Solomon, per il quale proprio oggi scade l'opzione di riscatto al prezzo concordato di 10 milioni, ma la Fiorentina può pensare a una nuova trattativa, a cifre più basse, con il Tottenham. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA