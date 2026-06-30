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Gazzetta dello Sport

Cancellieri, Bakayoko ma non solo. Gazzetta: “Non tramonta la pista Solomon”

Cancellieri, Bakayoko ma non solo. Gazzetta: “Non tramonta la pista Solomon” - immagine 1
Attenzione pure a Cancellieri della Lazio e in parte anche a Solomon, per il quale proprio oggi scade l'opzione di riscatto
Redazione VN

Se Belghali può essere un profilo da seguire per la fase arretrata, ci sono da individuare diverse pedine offensive con tanti nomi che sono stati sondati dai dirigenti. E l'uno non esclude l'altro, visto che la Fiorentina ha bisogno di ben quattro uomini in quel reparto.

E così al forte interesse per Koleosho, si aggiunge quello per Bakayoko, classe 2003 del Lipsia, dove ha vissuto un'annata complicata, anche perché chiuso da Diomandé e Nusa, senza riuscire a dare seguito a quanto di buono fatto in precedenza nel Psv Eindhoven.

Attenzione pure a Cancellieri della Lazio e in parte anche a Solomon, per il quale proprio oggi scade l'opzione di riscatto al prezzo concordato di 10 milioni, ma la Fiorentina può pensare a una nuova trattativa, a cifre più basse, con il Tottenham. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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