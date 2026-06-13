La Nazione: “Piace il difensore Caleb Okoli. La valutazione”

Secondo La Nazione, la Fiorentina ha chiesto informazioni per Caleb Okoli, centrale di difesa ex Atalanta e Frosinone, retrocesso in terza serie inglese con il Leicester. Valutazione intorno ai 10 milioni da provare ad abbassare. Per caratteristiche e fisicità - si legge - piace per completare il pacchetto dei centrali. Nato a Vicenza il 13 luglio 2001, alto 191 centimetri, il suo contratto col club ex campione d'Inghilterra scadrà il 30 giugno 2029. Nella stagione conclusasi da poco ha collezionato 29 presenze in Championship (la Serie B inglese), condite da un gol, e 2 in FA Cup.