La Fiorentina torna su Dragusin. Gazzetta: “Contatto Paratici-Levy negli USA”

Fabio Paratici accelera per Radu Dragusin del Tottenham. Contatti a New York con Levy, ma la valutazione degli inglesi è alta

Redazione VN 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 10:33)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Le strade della Fiorentina e di Radu Dragusin si incrociano nuovamente, e questa estate potrebbe essere davvero la volta buona per vedere il difensore rumeno in maglia viola. A lanciare l'indiscrezione è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega come il grande regista di questa operazione sia il direttore sportivo Fabio Paratici. Il dirigente viola, che già a gennaio aveva provato a muoversi sotto traccia per strapparlo al Tottenham senza successo, è tornato alla carica sfruttando gli ottimi rapporti rimasti con il club londinese.

La Fiorentina si appresta a vivere una sessione di mercato estivo all'insegna della mini-rivoluzione. L'obiettivo della dirigenza è quello di regalare al nuovo tecnico Fabio Grosso una rosa competitiva e profonda in tutti i reparti. In difesa, in particolare, si è aperto un vuoto: Daniele Rugani non verrà riscattato e farà rientro alla Juventus dopo il prestito. Dragusin, che Paratici conosce benissimo fin dai tempi della comune esperienza a Torino in maglia bianconera, viene considerato il profilo ideale: un centrale già perfettamente pronto per le dinamiche della Serie A, forte fisicamente e di grande personalità.

I dettagli e i contatti a New York — Il percorso inverso dall'Inghilterra all'Italia affascina il giocatore, reduce da una stagione complicata oltremanica a causa dei postumi della rottura del legamento crociato che ne hanno limitato il minutaggio. L'ostacolo principale, come spesso accade con i club di Premier League, è rappresentato dal prezzo: il Tottenham parte da una valutazione base non inferiore ai20 milioni di euro.

Tuttavia, un indizio di mercato tutt'altro che banale arriva direttamente dagli Stati Uniti. In questi giorni Paratici si trova a New York insieme al direttore generale Alessandro Ferrari per fare il punto con il presidente Joseph Commisso (e la madre Catherine). Proprio nella Grande Mela pare ci sia stato un incontro tra lo stesso Paratici e Daniel Levy, che conserva ancora una quota del Tottenham. Difficile pensare che i due non abbiano affrontato l'argomento Dragusin.

Non solo il centrale. Difesa da rifondare — Il lavoro del direttore sportivo viola sui canali internazionali non si ferma però alla retroguardia centrale. Sul taccuino di Paratici c'è un altro ex della Serie A per puntellare la fascia sinistra: si tratta di Matteo Ruggeri, esterno svezzato dall'Atalanta e attualmente all'Atletico Madrid dopo una stagione da ben 47 presenze complessive in Spagna. La valutazione dei Colchoneros è simile a quella di Dragusin (circa 20 milioni) e la concorrenza è folta, ci pensa anche la Roma di Gasperini, ma la Fiorentina monitora con attenzione la situazione, soprattutto perché sulla corsia mancina Robin Gosens è considerato in uscita.