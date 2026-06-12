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Brovarone: “Ruggeri mi stupisce molto. Paratici aiuta, ma serve materiale”

Brovarone
Il profilo di Ruggeri sembra fuori portata per la Fiorentina, ma le vie del mercato sono infinite
Redazione VN

Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina:

"A me risulta poco su Ruggeri. Il ragazzo ha fatto una buonissima stagione, è maturato molto in questa esperienza. Gli ho visto giocare partite di Champions con serenità, non ha mai mollato, è stato un leone contro il Barcellona. L'Atletico sa dove mettere le mani, e mi stupirebbe che Ruggeri, esploso in Spagna, venga a Firenze. Sui profili di alto livello Paratici può aiutare, ma bisogna sempre vedere cosa ha in mano. Il rinnovo di Kean è stato fatto anche per tutelarsi, con una possibile cessione a certe cifre, oltre che per il rendimento avuto due anni fa. La Fiorentina non è mai stata ostruzionista per la cessione dei big"

Gli investimenti: "Pradè è riuscito anche a portare a casa giocatori che oggi valgono di più, come Fagioli e Ndour. Poi chiaramente negli ultimi anni ha perso la sua dote da uomo di campo, la gestione delle risorse è stata negativa. Questa proprietà ha provato a fare lo strappo Gomez-Rossi, spendendo tanto, con 3 anni di contratto a Pioli, e non cedendo nessuno. Chiaro che a Como con un budget simile hanno centrato la Champions, io avrei portato volentieri Da Cunha a Firenze. Oggi conta essere rapidi e sicuri nel mercato."

 

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