Brovarone: “Ruggeri mi stupisce molto. Paratici aiuta, ma serve materiale”

"A me risulta poco su Ruggeri. Il ragazzo ha fatto una buonissima stagione, è maturato molto in questa esperienza. Gli ho visto giocare partite di Champions con serenità, non ha mai mollato, è stato un leone contro il Barcellona. L'Atletico sa dove mettere le mani, e mi stupirebbe che Ruggeri, esploso in Spagna, venga a Firenze. Sui profili di alto livello Paratici può aiutare, ma bisogna sempre vedere cosa ha in mano. Il rinnovo di Kean è stato fatto anche per tutelarsi, con una possibile cessione a certe cifre, oltre che per il rendimento avuto due anni fa. La Fiorentina non è mai stata ostruzionista per la cessione dei big"