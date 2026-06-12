Bernardo Brovarone al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina:
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Brovarone: “Ruggeri mi stupisce molto. Paratici aiuta, ma serve materiale”
"A me risulta poco su Ruggeri. Il ragazzo ha fatto una buonissima stagione, è maturato molto in questa esperienza. Gli ho visto giocare partite di Champions con serenità, non ha mai mollato, è stato un leone contro il Barcellona. L'Atletico sa dove mettere le mani, e mi stupirebbe che Ruggeri, esploso in Spagna, venga a Firenze. Sui profili di alto livello Paratici può aiutare, ma bisogna sempre vedere cosa ha in mano. Il rinnovo di Kean è stato fatto anche per tutelarsi, con una possibile cessione a certe cifre, oltre che per il rendimento avuto due anni fa. La Fiorentina non è mai stata ostruzionista per la cessione dei big"
Gli investimenti: "Pradè è riuscito anche a portare a casa giocatori che oggi valgono di più, come Fagioli e Ndour. Poi chiaramente negli ultimi anni ha perso la sua dote da uomo di campo, la gestione delle risorse è stata negativa. Questa proprietà ha provato a fare lo strappo Gomez-Rossi, spendendo tanto, con 3 anni di contratto a Pioli, e non cedendo nessuno. Chiaro che a Como con un budget simile hanno centrato la Champions, io avrei portato volentieri Da Cunha a Firenze. Oggi conta essere rapidi e sicuri nel mercato."
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