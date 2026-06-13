Cor.Fio: “Fiorentina riparta da Comuzzo. Grosso sa come valorizzare i difensori”

Le due ottime par­tite in Nazio­nale hanno resti­tuito sere­nità e fidu­cia a Comuzzo dopo una sta­gione dif­fi­cile: la difesa viola riparta da lui

"Sorrisi finali": è il titolo del Corriere Fiorentino che si concentra su Pietro Comuzzo. Il quotidiano ripercorre il suo percorso in maglia viola, dal boom di pochi anni fa alle difficoltà riscontrate nella stagione appena conclusasi. Gli ultimi sorrisi sono arrivati in occasione delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia (vittorie per 1-0), definite "boccate d'ossigeno rigenerante". Il giornale conclude l'analisi scrivendo che la Fiorentina dovrà ripartire proprio dal difensore classe 2005: