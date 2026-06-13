"Sorrisi finali": è il titolo del Corriere Fiorentino che si concentra su Pietro Comuzzo. Il quotidiano ripercorre il suo percorso in maglia viola, dal boom di pochi anni fa alle difficoltà riscontrate nella stagione appena conclusasi. Gli ultimi sorrisi sono arrivati in occasione delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia (vittorie per 1-0), definite "boccate d'ossigeno rigenerante". Il giornale conclude l'analisi scrivendo che la Fiorentina dovrà ripartire proprio dal difensore classe 2005:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor.Fio: “Fiorentina riparta da Comuzzo. Grosso sa come valorizzare i difensori”
Corriere Fiorentino
Cor.Fio: “Fiorentina riparta da Comuzzo. Grosso sa come valorizzare i difensori”
Le due ottime partite in Nazionale hanno restituito serenità e fiducia a Comuzzo dopo una stagione difficile: la difesa viola riparta da lui
La Fiorentina non può adesso che ripartire da lui, consapevole che il ragazzo deve ancora maturare del tutto e che, anche da un punto di vista economico, la sua valutazione sul mercato deve essere ricostruita. Continuità e fiducia saranno elementi imprescindibili nel nuovo corso che lo vedrà affidato alle cure di Grosso, un tecnico che negli ultimi anni ha dimostrato una spiccata capacità tanto nel valorizzare i difensori centrali — da Gatti al Frosinone fino a Muharemovic e Idzes al Sassuolo — quanto nel costruire chiare identità anche difensive. Per la società viola, in un’estate di grandi rivoluzioni, dopo il rinnovo fino al 2029 con opzione è giunto il momento di proteggere e dare regolarità a uno dei principali asset tecnici (e anagrafici) a disposizione; per Comuzzo, invece, l’esordio nella Nazionale di Baldini non può che rappresentare l’inizio di una nuova fase, in vista di una stagione in cui inseguire una solida e definitiva consacrazione.
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