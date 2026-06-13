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Corriere Fiorentino

Cor.Fio: “Fiorentina riparta da Comuzzo. Grosso sa come valorizzare i difensori”

Cor.Fio: “Fiorentina riparta da Comuzzo. Grosso sa come valorizzare i difensori” - immagine 1
Le due ottime par­tite in Nazio­nale hanno resti­tuito sere­nità e fidu­cia a Comuzzo dopo una sta­gione dif­fi­cile: la difesa viola riparta da lui
Redazione VN

"Sorrisi finali": è il titolo del Corriere Fiorentino che si concentra su Pietro Comuzzo. Il quotidiano ripercorre il suo percorso in maglia viola, dal boom di pochi anni fa alle difficoltà riscontrate nella stagione appena conclusasi. Gli ultimi sorrisi sono arrivati in occasione delle amichevoli dell'Italia di Silvio Baldini contro Lussemburgo e Grecia (vittorie per 1-0), definite "boccate d'ossigeno rigenerante". Il giornale conclude l'analisi scrivendo che la Fiorentina dovrà ripartire proprio dal difensore classe 2005:

La Fio­ren­tina non può adesso che ripar­tire da lui, con­sa­pe­vole che il ragazzo deve ancora matu­rare del tutto e che, anche da un punto di vista eco­no­mico, la sua valu­ta­zione sul mer­cato deve essere rico­struita. Con­ti­nuità e fidu­cia saranno ele­menti impre­scin­di­bili nel nuovo corso che lo vedrà affi­dato alle cure di Grosso, un tec­nico che negli ultimi anni ha dimo­strato una spic­cata capa­cità tanto nel valo­riz­zare i difen­sori cen­trali — da Gatti al Fro­si­none fino a Muha­re­mo­vic e Idzes al Sas­suolo — quanto nel costruire chiare iden­tità anche difen­sive. Per la società viola, in un’estate di grandi rivo­lu­zioni, dopo il rin­novo fino al 2029 con opzione è giunto il momento di pro­teg­gere e dare rego­la­rità a uno dei prin­ci­pali asset tec­nici (e ana­gra­fici) a dispo­si­zione; per Comuzzo, invece, l’esor­dio nella Nazio­nale di Bal­dini non può che rap­pre­sen­tare l’ini­zio di una nuova fase, in vista di una sta­gione in cui inse­guire una solida e defi­ni­tiva con­sa­cra­zione.

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