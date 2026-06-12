Valcareggi attacca Ferrari: “Responsabile della stagione fallimentare”

Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha espresso il proprio auspicio sul nuovo assetto dirigenziale viola: "Mi auguro che Joseph Commisso ribadisca anche davanti a Ferrari quanto detto nel video, affidando realmente la gestione sportiva a Paratici". Il procuratore ha poi puntato il dito contro il direttore generale: "Ferrari ha avuto un ruolo nelle scelte di Pioli e Pradè ed è tra i principali responsabili del fallimento della stagione. A differenza di altri, però, è ancora al suo posto". Parole accompagnate da un'apertura nei confronti del figlio del presidente: "Su Joseph mi sono ricreduto, mi è piaciuto molto ciò che ha detto".