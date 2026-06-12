Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha espresso il proprio auspicio sul nuovo assetto dirigenziale viola: "Mi auguro che Joseph Commisso ribadisca anche davanti a Ferrari quanto detto nel video, affidando realmente la gestione sportiva a Paratici". Il procuratore ha poi puntato il dito contro il direttore generale: "Ferrari ha avuto un ruolo nelle scelte di Pioli e Pradè ed è tra i principali responsabili del fallimento della stagione. A differenza di altri, però, è ancora al suo posto". Parole accompagnate da un'apertura nei confronti del figlio del presidente: "Su Joseph mi sono ricreduto, mi è piaciuto molto ciò che ha detto".
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Valcareggi attacca Ferrari: “Responsabile della stagione fallimentare”
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Valcareggi attacca Ferrari: “Responsabile della stagione fallimentare”
Furio Valcareggi, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha espresso il proprio auspicio sul nuovo assetto dirigenziale viola
Sul tema di una possibile cessione del club, Valcareggi ha invece frenato le voci circolate nelle ultime settimane: "La Fiorentina è una società importante, appetibile e dal valore accessibile, ma per quanto ne so non esiste alcuna trattativa in corso per la vendita". Senza escludere scenari futuri, ha aggiunto: "Nel calcio tutto può essere messo sul mercato, Fiorentina compresa".
Infine, un commento sulle nuove formule contrattuali: "La clausola obbligatoria rappresenta, di fatto, la fine del mercato tradizionale: è come entrare in un supermercato e prendere ciò che si vuole".
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