Roggi: “Addio De Gea mi preoccupa. Koleosho? Ho parlato con Baldini, fortissimo!”

"Mercato? Koleosho mi piace tantissimo, ho parlato con Baldini. E' un giocatore davvero tanto forte. Gudmundsson? Mi dispiace tanto, poteva rendere davvero tanto"

Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina e procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Non credo che abbiano parlato di Fiorentina per un'intera settimana. Non conta il tempo, ma il tipo di progetto: è questo che fa la differenza. Inoltre, Paratici ha quattro anni di contratto e non credo sia arrivato a Firenze per gestire un ridimensionamento.