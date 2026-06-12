Moreno Roggi, ex giocatore della Fiorentina e procuratore, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
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Roggi: “Addio De Gea mi preoccupa. Koleosho? Ho parlato con Baldini, fortissimo!”
Non credo che abbiano parlato di Fiorentina per un'intera settimana. Non conta il tempo, ma il tipo di progetto: è questo che fa la differenza. Inoltre, Paratici ha quattro anni di contratto e non credo sia arrivato a Firenze per gestire un ridimensionamento.
Cessioni? Mi preoccupa di più sentire parlare di De Gea, che dovrebbe rappresentare un punto fermo della squadra. Kean? Ridimensionare il suo contratto significherebbe rinnegare le valutazioni fatte in passato. Bisogna sperare di ritrovare il Kean di due anni fa, non quello visto nell'ultima stagione.
Mercato? Koleosho mi piace tantissimo, ne ho parlato anche con Baldini: è un giocatore davvero molto forte. Gudmundsson? Mi dispiace molto, perché secondo me avrebbe potuto rendere davvero tanto.
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