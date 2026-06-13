Cosa si sono detti Commisso, Ferrari e Paratici? Conferenza stampa a breve

Alessandro Ferrari e Fabio Paratici si avviano a vivere gli ultimi giorni nel New Jersey dove da domenica scorsa sono impegnati in una serie d'incontri con la famiglia Commisso. Sul contenuto degli stessi, tuttavia, continua a regnare il più assoluto riserbo. Nessuna indiscrezione è filtrata dal quartiere generale americano della proprietà e, proprio per questo, a Firenze cresce l'attesa di conoscere strategie e obiettivi di un'estate che si preannuncia particolare calda. La sensazione è che ogni interrogativo troverà risposta la prossima settimana quando al Viola Park andrà in scena una conferenza stampa chiarificatrice tra giovedì e venerdì. Fino a quel momento restano valide solo le indicazioni già fornite dal presidente Commisso che nelle scorse settimane aveva delineato le priorità della Fiorentina per il prossimo anno. Lo riporta La Nazione.