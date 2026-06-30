Franchi, un mese per il project financing: la proposta ACF si attende sul gong

Entro il 31 luglio la Fiorentina dovrà mettere nero su bianco una proposta di fattibilità tecnico-economica con tanto di piano finanziario

Redazione VN 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 12:04)

Trenta giorni da domani. Un mese esatto di tempo per 'accendere' la procedura del project financing e blindare a livello economico i lavori del secondo lotto allo stadio Franchi. Lo scrive l'edizione odierna della Nazione ricordando il termine del 31 luglio. Data entro la quale la Fiorentina dovrà mettere nero su bianco una proposta di fattibilità tecnico-economica,con tanto di piano finanziario e bozza di convenzione con il Comune. Un documento essenziale per presentare la candidatura del Franchi a ospitare alcune partite di Euro 2032, torneo che si disputerà in Italia e Turchia.

Accesso ai fondi — Le candidature scadono proprio il 31 luglio: sarà poi la Figc, entro ottobre, a comunicare all'Uefa l'elenco dei cinque impianti italiani selezionati. Entrare nella lista significa avere accesso ai fondi equity messi a disposizione dal governo per gli impianti di interesse strategico nazionale. Si parla di svariati milioni (almeno una decina per ciascun impianto) che verranno gestiti dall'Istituto per il credito sportivo e culturale, banca pubblica che opera nell'ambito di progetti sportivi per generare crescita economica, sostenibilità e inclusione sociale.

Project financing — Già lo scorso aprile la Fiorentina aveva presentato una formale manifestazione di interesse con la disponibilità a investire 55 milioni di euro che, sommati ai 55 milioni del Comune serviranno per garantire la completa copertura finanziariadell'opera. Adesso il club viola deve compiere il passo decisivo e formalizzare la sua proposta. Una fase delicata che richiede la massima attenzione. La sensazione è che la Fiorentina si possa prendere tutto il tempo a disposizione per approfondire, chiarire ogni aspetto tecnico e limare gli ultimi dettagli con verifiche mirate. Nessuna fretta di forzare i tempi, seppur con la consapevolezza che la scadenza del 31 luglio è dietro l'angolo. Non è escluso dunque che la proposta viola possa arrivare proprio a ridosso del gong. Le condizioni dettate dalla Fiorentina rimangono le stesse: concessione lunga dell'impianto (almeno 50 anni di durata) e controllo totale sui lavori.

Lo stato dei lavori — Ieri gli operai hanno iniziato le perforazioni per posizionare i micropali che serviranno a sostenere la copertura della nuova curva sul lato fra la tribuna nord e la Fiesole. L'obiettivo è avere la struttura principale della copertura montata entro il 29 agosto quando sarà celebrata la festa del centenario viola.