Nazione: “Gudmundsson lascerà la Fiorentina. Tutte le squadre interessate”

Albert Gudmundsson è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina. Arrivato con grandi aspettative e la maglia numero 10

Redazione VN 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 10:40)

Albert Gudmundsson è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina. Arrivato con grandi aspettative e la maglia numero 10, l'islandese non è riuscito a imporsi a causa di diversi infortuni, di un rendimento discontinuo e di un ruolo che nel 4-3-3 di Fabio Grosso non sembra trovare spazio.

La società viola è pronta a cederlo e punta a incassare tra i 16 e i 20 milioni di euro per limitare la minusvalenza. L'entourage del giocatore è già al lavoro per trovare una nuova destinazione, con la separazione che appare ormai lo scenario più probabile.

Sul fantasista non mancano gli estimatori. In Italia l'Atalanta è il club più interessato, mentre Juventus e Roma hanno effettuato soltanto sondaggi. Dall'Inghilterra, invece, Bournemouth e Aston Villa hanno chiesto informazioni e potrebbero presto presentare un'offerta concreta per assicurarsi il giocatore. Lo scrive la Nazione.