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Gazzetta: “Passi avanti per la cessione di Beltran. Lui si è convinto di una cosa”

Beltran
L'attesa dovrebbe finire nelle prossime ore e Lucas Beltran, dopo le incertezze iniziali, potrebbe accettare la destinazione River Plate
Redazione VN

L'attesa dovrebbe finire nelle prossime ore e Lucas Beltran, dopo le incertezze iniziali, potrebbe accettare la destinazione River Plate, il club da cui era arrivato a Firenze nell'estate del 2023.

Nelle ultime ore infatti sono stati fatti dei passi in avanti per il sì definitivo del calciatore al trasferimento e così nelle casse della Fiorentina arriverebbero circa 7 milioni di euro oltre al 50% sulla eventuale futura rivendita.

L'attaccante argentino avrebbe preferito avere un'altra chance in Europa, ma dopo l'esperienza in prestito al Valencia e alla difficoltà nel trovare una nuova sistemazione alla fine potrebbe accettare davvero il River. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

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