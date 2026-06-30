L'attesa dovrebbe finire nelle prossime ore e Lucas Beltran, dopo le incertezze iniziali, potrebbe accettare la destinazione River Plate, il club da cui era arrivato a Firenze nell'estate del 2023.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Passi avanti per la cessione di Beltran. Lui si è convinto di una cosa”
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Gazzetta: “Passi avanti per la cessione di Beltran. Lui si è convinto di una cosa”
L'attesa dovrebbe finire nelle prossime ore e Lucas Beltran, dopo le incertezze iniziali, potrebbe accettare la destinazione River Plate
Nelle ultime ore infatti sono stati fatti dei passi in avanti per il sì definitivo del calciatore al trasferimento e così nelle casse della Fiorentina arriverebbero circa 7 milioni di euro oltre al 50% sulla eventuale futura rivendita.
L'attaccante argentino avrebbe preferito avere un'altra chance in Europa, ma dopo l'esperienza in prestito al Valencia e alla difficoltà nel trovare una nuova sistemazione alla fine potrebbe accettare davvero il River. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
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