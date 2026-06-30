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Nazione si domanda: “Perché tutto questo silenzio intorno a Moise Kean?”

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Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più delicati del mercato della Fiorentina. I punti sul suo futuro
Redazione VN

Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più delicati del mercato della Fiorentina. Nonostante le numerose indiscrezioni su altri giocatori viola, intorno all'attaccante regna il silenzio: un segnale che potrebbe indicare sia la volontà del club di trattenerlo sia una semplice attesa legata alla clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida dal 1° al 15 luglio.

In Italia sembrano essere poche le società in grado di sostenere un'operazione di questo livello tra costo del cartellino e ingaggio, mentre i principali club hanno già il reparto offensivo ben coperto. Per questo motivo, al momento, non si registrano trattative concrete né pretendenti realmente pronti a farsi avanti.

L'attenzione è rivolta soprattutto al mercato estero, in particolare alla Premier League, dove Kean gode di grande considerazione. Qualora arrivasse un'offerta pari alla clausola, la decisione finale spetterebbe anche al giocatore, chiamato a scegliere se restare a Firenze o accettare una nuova esperienza all'estero. Lo scrive la Nazione.

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