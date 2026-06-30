Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più delicati del mercato della Fiorentina. Nonostante le numerose indiscrezioni su altri giocatori viola, intorno all'attaccante regna il silenzio: un segnale che potrebbe indicare sia la volontà del club di trattenerlo sia una semplice attesa legata alla clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida dal 1° al 15 luglio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione si domanda: “Perché tutto questo silenzio intorno a Moise Kean?”
La Nazione
Nazione si domanda: “Perché tutto questo silenzio intorno a Moise Kean?”
Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi più delicati del mercato della Fiorentina. I punti sul suo futuro
In Italia sembrano essere poche le società in grado di sostenere un'operazione di questo livello tra costo del cartellino e ingaggio, mentre i principali club hanno già il reparto offensivo ben coperto. Per questo motivo, al momento, non si registrano trattative concrete né pretendenti realmente pronti a farsi avanti.
L'attenzione è rivolta soprattutto al mercato estero, in particolare alla Premier League, dove Kean gode di grande considerazione. Qualora arrivasse un'offerta pari alla clausola, la decisione finale spetterebbe anche al giocatore, chiamato a scegliere se restare a Firenze o accettare una nuova esperienza all'estero. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA