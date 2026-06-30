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Non solo Piccoli, Nazione: “Gattuso vuole un altro giocatore della Fiorentina”

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Secondo quanto riportato dalla Nazione,  la Lazio guarda con attenzione in casa Fiorentina. Noto l’interesse per Roberto Piccoli
Redazione VN

Non solo acquisti, Fabio Paratici deve anche cedere. Sono tanti infatti i giocatori che lasceranno Firenze in questa sessione di mercato. L'obiettivo del ds viola e sistemare il prima possibile tutti gli esuberi della rosa.

Secondo quanto riportato dalla Nazione,  la Lazio guarda con attenzione in casa Fiorentina. Noto l’interesse per Roberto Piccoli, con Gattuso che prenderebbe volentieri anche Fabbian, giocatore che ha sempre stimato e che ha anche convocato in Nazionale.

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