Lui vorrebbe restare, Paratici non ne vuole sapere. Rep: “Il prezzo per Gudmundsson”

Albert Gudmundsson è passato dall'essere uno dei simboli del progetto viola a uno dei principali candidati alla cessione

Redazione VN 30 giugno 2026 (modifica il 30 giugno 2026 | 08:54)

A un anno dal riscatto definitivo dal Genoa, Albert Gudmundsson è passato dall'essere uno dei simboli del progetto viola a uno dei principali candidati alla cessione. Dopo una stagione chiusa con 10 gol e 6 assist in 46 presenze, l'islandese non è riuscito a convincere pienamente, complice anche un utilizzo spesso lontano dal suo ruolo naturale.

La Fiorentina ritiene Gudmundsson poco adatto al 4-3-3 di Fabio Grosso ed è pronta ad ascoltare offerte. Al momento, però, il mercato fatica a decollare: i contatti con l'Atalanta non hanno avuto sviluppi concreti e nemmeno dall'estero sono arrivate proposte in grado di soddisfare la richiesta viola, fissata intorno ai 20 milioni di euro.

La dirigenza resta in attesa di offerte, pur essendo disposta a rivedere leggermente le proprie pretese. Nel frattempo Gudmundsson si gode le vacanze tra Islanda e Italia e non escluderebbe una permanenza a Firenze, con la speranza di rilanciarsi e dimostrare finalmente il proprio valore. Lo scrive Repubblica Firenze.