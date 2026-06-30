La Fiorentina è impegnata non solo sul mercato in entrata, ma anche in una profonda operazione di sfoltimento della rosa, che conta ben 47 giocatori. Tra i casi più delicati c'è quello di Roberto Piccoli: acquistato per 25 milioni più bonus, non ha convinto e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Il suo futuro resta comunque legato a quello di Moise Kean, la cui eventuale cessione cambierebbe gli scenari in attacco.
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VIOLA NEWS news viola stampa Cessioni, CorSport: “Piccoli, Sohm e Fazzini. Richardson spera in un club”
Corriere dello Sport
Cessioni, CorSport: “Piccoli, Sohm e Fazzini. Richardson spera in un club”
Tra i casi più delicati c'è quello di Roberto Piccoli: acquistato per 25 milioni più bonus, non ha convinto e potrebbe partire in prestito
In uscita c'è anche Lucas Beltran, per il quale il River Plate ha messo sul tavolo un'offerta da 500 mila euro per il prestito oneroso più 7 milioni di obbligo di riscatto. L'operazione, però, è ferma in attesa del via libera del giocatore. Amir Richardson, invece, spera nel trasferimento al Nizza dopo l'esperienza in prestito al Copenaghen.
Restano da definire anche le posizioni di Jacopo Fazzini e Simon Sohm. Il primo potrebbe lasciare Firenze, probabilmente in prestito, se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente, con Parma e Cagliari interessati. Per Sohm, invece, si registra un primo sondaggio da parte del Sassuolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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