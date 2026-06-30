Cessioni, CorSport: “Piccoli, Sohm e Fazzini. Richardson spera in un club”

Tra i casi più delicati c'è quello di Roberto Piccoli: acquistato per 25 milioni più bonus, non ha convinto e potrebbe partire in prestito

La Fiorentina è impegnata non solo sul mercato in entrata, ma anche in una profonda operazione di sfoltimento della rosa, che conta ben 47 giocatori. Tra i casi più delicati c'è quello di Roberto Piccoli: acquistato per 25 milioni più bonus, non ha convinto e potrebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Il suo futuro resta comunque legato a quello di Moise Kean, la cui eventuale cessione cambierebbe gli scenari in attacco.