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Marcheschi sul Franchi: “Euro32 decisivo per il completamento e vi dico perché”

Marcheschi sul Franchi: “Euro32 decisivo per il completamento e vi dico perché” - immagine 1
Il senatore fiorentino ha parlato dello stadio Franchi e del futuro dell'impianto dopo il comunicato della Fiorentina
Redazione VN

Il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle prossime riforme del calcio, ma non solo:

Come si tocca il mondo del calcio escono fuori tanti problemi. Io ho fatto notare cose banali come la riforma per dare più soldi ai vivai, a chi coltiva talenti e chi investe sugli impianti. Ma nessuno riesce a mettere in atto queste riforme. Per questo abbiamo proposto l'idea di un commissario capace di sistemare le norme interne, detto che non è nostra intenzione commissariare il calcio italiano. La mia proposta va a toccare tanti interessi, ma noi non vogliamo più girarci dall'altra parte. Tutti dicono che il calcio fallisce, ma bisogna stare attenti perché il rischio in realtà c'è.

Franchi

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Ero presente al sopralluogo con Abodi, Funaro e la Fiorentina. Adesso bisogna cercare di arrivare il prima possibile a tagliare il nastro di questo stadio, trovando le risorse. Lo stadio deve rientrare in Euro32' e tutti abbiamo lavorato per permettere alla Fiorentina questo salto in avanti. Con Euro32 arriveranno i fondi che servono.

 

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