Il senatore fiorentino di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle prossime riforme del calcio, ma non solo:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Marcheschi sul Franchi: “Euro32 decisivo per il completamento e vi dico perché”
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Marcheschi sul Franchi: “Euro32 decisivo per il completamento e vi dico perché”
Il senatore fiorentino ha parlato dello stadio Franchi e del futuro dell'impianto dopo il comunicato della Fiorentina
Come si tocca il mondo del calcio escono fuori tanti problemi. Io ho fatto notare cose banali come la riforma per dare più soldi ai vivai, a chi coltiva talenti e chi investe sugli impianti. Ma nessuno riesce a mettere in atto queste riforme. Per questo abbiamo proposto l'idea di un commissario capace di sistemare le norme interne, detto che non è nostra intenzione commissariare il calcio italiano. La mia proposta va a toccare tanti interessi, ma noi non vogliamo più girarci dall'altra parte. Tutti dicono che il calcio fallisce, ma bisogna stare attenti perché il rischio in realtà c'è.
Franchi—
Ero presente al sopralluogo con Abodi, Funaro e la Fiorentina. Adesso bisogna cercare di arrivare il prima possibile a tagliare il nastro di questo stadio, trovando le risorse. Lo stadio deve rientrare in Euro32' e tutti abbiamo lavorato per permettere alla Fiorentina questo salto in avanti. Con Euro32 arriveranno i fondi che servono.
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