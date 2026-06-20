Franchi: proposta viola di project financing entro fine luglio

Corsa contro il tempo il project financing. L'imperativo tassativo è che la Fiorentina presenti nero su bianco a Palazzo Vecchio una proposta con all'interno il piano economico-finanziario e una bozza di convenzione entro il 31 luglio. La scadenza è categorica perché entro quella data la sindaca Sara Funaro dovrà ufficializzare alla Figc la candidatura di Firenze a ospitare alcune partite degli Europei del 2032 che si giocheranno fra Italia e Turchia. Per presentare una candidatura valida è essenziale il requisito della copertura economica (ovvero i 55 milioni che metterebbe la Fiorentina). Alla Figc, e di riflesso all'Uefa, basta che nella candidatura sia presente la proposta del club.