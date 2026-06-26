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Non solo Viery, Nazione: “Paratici vuole Okoli. Pronta l’offerta al Leicester”

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Non solo Viery, la Fiorentina osserva altri nomi per la difesa. Fabio Paratici rimane fortemente interessato a Okoli
Redazione VN

Non solo Viery, la Fiorentina osserva altri nomi per la difesa. Fabio Paratici rimane fortemente interessato a Okoli. La retrocessione del Leicester in terza serie inglese ha aperto un'occasione di mercato che Paratici vorrebbe cogliere.

I viola sono disposti a mettere sul piatto 5 milioni di euro. Sempre al centro della difesa resta vivo l'interesse per Alexsandro del Lille, la cui candidatura sembra però legata a un'eventuale uscita di Pongracic. Lo scrive la Nazione.

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