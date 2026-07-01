La Gazzetta dello Sport analizza il duello di calciomercato che vede coinvolte Roma e Fiorentina per Matteo Ruggeri:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Fiorentina su Ruggeri. Gazzetta: “Paratici interessato, duello con un’altra di A”
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Fiorentina su Ruggeri. Gazzetta: “Paratici interessato, duello con un’altra di A”
La Fiorentina è interessata Matteo Ruggeri, difensore classe 2002 di proprietà dell'Atletico Madrid
L'arrivo di Grimaldo all'Atletico Madrid riduce lo spazio di Matteo Ruggeri, che diventa un'opzione concreta. La Roma è in cima alle pretendenti, il giocatore ritroverebbe Gasperini e i due sono legati da una profonda stima. Al tempo stesso, la Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi: Paratici è molto interessato a Ruggeri.
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