Moretto: “Ruggeri non è più incedibile. Ecco perché i viola possono arrivarci”

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato attraverso un post Instagram dell'obiettivo della Fiorentina Matteo Ruggeri. Ecco di seguito quanto riportato: "Matteo Ruggeri non è intoccabile nell’Atletico Madrid: con l’arrivo di Grimaldo sulla fascia sinistra, il club ascolterà offerte. 20-22 milioni di euro potrebbero bastare. La Fiorentina di Paratici lo stima, ma ci sono altri club italiani e stranieri sul terzino".