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Moretto: “Ruggeri non è più incedibile. Ecco perché i viola possono arrivarci”

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L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato attraverso un post Instagram dell'obiettivo della Fiorentina Matteo Ruggeri.
Redazione VN

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato attraverso un post Instagram dell'obiettivo della Fiorentina Matteo Ruggeri. Ecco di seguito quanto riportato: "Matteo Ruggeri non è intoccabile nell’Atletico Madrid: con l’arrivo di Grimaldo sulla fascia sinistra, il club ascolterà offerte. 20-22 milioni di euro potrebbero bastare. La Fiorentina di Paratici lo stima, ma ci sono altri club italiani e stranieri sul terzino".

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