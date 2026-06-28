La Fiorentina si appresta ad accogliere il suo nuovo acquisto, ovvero il brasiliano classe 2005 Viery Fernandes Santos Lopes. Il primo rinforzo dei viola di Fabio Grosso, infatti, è l'ormai ex Gremio, pagato ai brasiliani circa 13 milioni di euro più i bonus che farebbero arrivare fino a 17 milioni il costo del giocatore.
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VN – Viery, niente Italia oggi. Ecco quando vedremo il nuovo acquisto viola
La Fiorentina si appresta ad accogliere il suo nuovo acquisto, ovvero il brasiliano classe 2005 Viery Fernandes Santos Lopes.
Fissato l'arrivo in Italia—
Il centrale difensivo brasiliano firmerà un contratto di cinque anni con scadenza prevista per giugno 2031, e per il club brasiliano si tratterà del guadagno più alto mai fatto dalla cessione di un difensore. Per quanto riguarda l'arrivo del difensore a Firenze, invece, lo stesso era previsto per oggi o domani ma, secondo quanto appreso da Violanews, il classe 2005 dovrebbe atterrare nel capoluogo toscano tra martedì e mercoledì.
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