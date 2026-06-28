Obiettivi – Thorstvedt, sirene turche: “Lo vuole un club di un ex viola”

Il Besiktas, secondo quanto riportato dal portale turco Yeni Asir, sta monitorando con insistenza un nome accostato anche alla Fiorentina: Kristian Thorstvedt. Sembrerebbe infatti che i bianconeri abbiano ufficialmente avviato le trattative per il 27enne, attualmente in forza al Sassuolo, su esplicita richiesta dell'ex allenatore viola (approdato da poco in Turchia) Vincenzo Italiano, il quale lo avrebbe cercato anche quando allenava il Bologna. La dirigenza del Besiktas sta continuando a discutere con il Sassuolo il costo del trasferimento, che si aggirerebbe all'incirca sui 15 milioni.