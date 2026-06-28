VN – Si è arenato Koleosho: cosa sta succedendo tra Fiorentina, Burnley e giocatore

Dopo aver chiuso il colpo Viery, la Fiorentina dovrà accelerare sugli altri fronti: a iniziare dall'esterno d'attacco da regalare a Fabio Grosso. Primo indiziato? Luca Koleosho. Come riportato nei giorni scorsi , anche a causa dell'incertezza sul futuro di Manor Solomon, i viola avevano cercato il classe 2004, il quale rappresenterebbe per caratteristiche il prototipo di giocatore gradito al nuovo tecnico viola per rinforzare le corsie esterne. La sua velocità, l'abilità nei dribbling, la duttilità e la buona tecnica di base intrigano anche Paratici e Goretti, che da giorni sono in attesa di capire cosa voglia fare il ragazzo nato a Norwalk.

Koleosho si è preso del tempo per riflettere sul da farsi. Da una parte il trasferimento in Italia potrebbe facilitarlo in chiave Nazionale. Così come il rapporto stretto e l'intesa con l'amico Cher Ndour rappresenterebbe un’agevolazione. Il club viola sarebbe pronto a investire 10 milioni di euro per il trasferimento del giocatore, al quale è stato proposto un contratto di lunga durata con scadenza nel 2031. I contatti tra le parti sono in corso, anche se, come appreso da Violanews e da Nicolò Schira, ci sarebbero diverse squadra sul giocatore, motivo per il quale le parti stanno temporeggiando.