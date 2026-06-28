La Fiorentina rimane in attesa per capire se ci saranno novità sul fronte Thorstvedt. L'offerta viola arriverà, ma non sarà da 15 milioni come richiesto dal Sassuolo. Con un solo anno di contratto, infatti, il centrocampista norvegese potrebbe paradossalmente accordarsi con la Fiorentina a parametro zero già da febbraio.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Thorstvedt, il Sassuolo chiede troppo, possibile arrivo a zero?”
La Nazione
Nazione: “Thorstvedt, il Sassuolo chiede troppo, possibile arrivo a zero?”
La Fiorentina rimane in attesa per capire se ci saranno novità sul fronte Thorstvedt. Paratici prepara l'offerta
Non solo Thorstvedt—
Anche per questo al Sassuolo potrebbe convenire accettare la proposta di Paratici, che intanto, per il centrocampo, si è informato anche sulla situazione di Mattia Liberali.
Liberali—
Il gioiellino del Catanzaro, pronto al debutto all'Europeo Under 19, fa gola a mezza Serie A. Il Milan mantiene il 50% sulla futura rivendita. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA